Речь Путина на ПМЭФ стала одной из самых продолжительных за все время

После Путина слово предоставили президенту Индонезии Прабово Субианто. Далее на пленарной сессии выступят принц, советник короля Бахрейна по национальной безопасности Насер бен Хамад Аль Халифа, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле. Когда часть с выступлениями подойдет к концу, они вместе будут отвечать на вопросы по главным темам дня. Модератором пленарной сессии в 2025 году стал гендиректор телеканала Sky News Arabia из ОАЭ Надим Котеич.
В последние годы заявления президента на ПМЭФ били рекорды по длительности. Так, в 2024 году Путин выступал ровно час. В 2023 году речь президента была беспрецедентно продолжительной, она длилась около 1 часа 19 минут. В 2022 году выступление президента заняло порядка 1 часа 14 минут. До этого максимально продолжительной была 49-минутная речь на форуме в 2012 году и 45-минутная речь на ПМЭФ-2021.
Средняя же продолжительность речи российского лидера на ПМЭФ в прежние годы составляла около получаса. Именно столько заняли его выступления в 2019, 2016, 2015, 2014 и 2013 годах. При этом самыми короткими стали выступления на форуме в 2018 и 2017 годах — они продлились около 20 минут. В 2020 году форум не проводился из-за пандемии коронавируса и введения соответствующих санитарно-эпидемиологических ограничений.