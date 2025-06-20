Речь Путина на ПМЭФ стала одной из самых продолжительных за все время

В последние годы заявления президента на ПМЭФ били рекорды по длительности. Так, в 2024 году Путин выступал ровно час. В 2023 году речь президента была беспрецедентно продолжительной, она длилась около 1 часа 19 минут. В 2022 году выступление президента заняло порядка 1 часа 14 минут. До этого максимально продолжительной была 49-минутная речь на форуме в 2012 году и 45-минутная речь на ПМЭФ-2021.