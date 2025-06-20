Глава минобороны Италии усомнился в смысле существования НАТО

«У НАТО больше нет причин существовать. Когда-то центром мира был Атлантический океан, теперь это весь мир», — заявил итальянский министр на полях публичного мероприятия в Падуе.
Он уточнил, что раньше центром были «США и Европа», а теперь «есть всё остальное, с чем нужно строить отношения».
«Если НАТО была рождена, чтобы обеспечивать мир и взаимную оборону, она должна стать организацией, которая берет на себя эту задачу, общаясь с Глобальным Югом и становясь чем-то принципиально иным, иначе мы не достигнем цели обеспечения безопасности в рамках правил, которые применимы ко всем», — сказал Крозетто.