Глава минобороны Италии усомнился в смысле существования НАТО

«Если НАТО была рождена, чтобы обеспечивать мир и взаимную оборону, она должна стать организацией, которая берет на себя эту задачу, общаясь с Глобальным Югом и становясь чем-то принципиально иным, иначе мы не достигнем цели обеспечения безопасности в рамках правил, которые применимы ко всем», — сказал Крозетто.