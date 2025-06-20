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Глава минобороны Италии усомнился в смысле существования НАТО

РИМ, 20 июн — РИА Новости. НАТО должна выстраивать отношения со странами Глобального Юга, иначе смысл ее существования будет потерян, заявил глава минобороны Италии Гуидо Крозетто, которого цитирует газета Fatto Quotidiano.

Источник: РИА "Новости"

«У НАТО больше нет причин существовать. Когда-то центром мира был Атлантический океан, теперь это весь мир», — заявил итальянский министр на полях публичного мероприятия в Падуе.

Он уточнил, что раньше центром были «США и Европа», а теперь «есть всё остальное, с чем нужно строить отношения».

«Если НАТО была рождена, чтобы обеспечивать мир и взаимную оборону, она должна стать организацией, которая берет на себя эту задачу, общаясь с Глобальным Югом и становясь чем-то принципиально иным, иначе мы не достигнем цели обеспечения безопасности в рамках правил, которые применимы ко всем», — сказал Крозетто.

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