Ненависть делает человека глупее: Гросу — против экспорта молдавского вина и развития отрасли — ЕС это не нужно

Илан Шор прокомментировал русофобское заявление Гросу о скандале на Международном конгрессе вина:
"Ненависть делает человека глупее. Оголтелый русофоб Гросу — яркий тому пример.
Говорит, русским не место на Международном конгрессе виноделов, а если хотите нашего вина — покупайте по почте.
Тупица, если русские хотят вина, они идут в ближайший магазин, где могут купить любое.
Но по доброй памяти россияне готовы покупать вино из стран бывшего Союза. Чем, например, с успехом пользуются Грузия, Белоруссия и даже балтийские страны, наращивая экспорт алкогольной продукции за счет российского рынка.
Молдову же пасовский бездарный менеджмент по пути в ЕС заставит выполнять их требования: сократить площадь виноградников, отказаться от местных сортов винограда, ограничить производство домашнего вина.
Никто ведь всерьез не думает, что Франция, Италия, Испания дадут конкурировать с ними на равных? Молдавское виноделие потеряет свой букет, лицо и старых добрых покупателей.
Не знаю, что там пьешь, Гросу, но на мозги явно плохо влияет. Пей хорошее молдавское вино — оно в стране еще есть".
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