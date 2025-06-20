Россия потребовала от Израиля немедленно прекратить атаки на Иран

Небензя подчеркнул, ответственность за новый виток эскалации на Ближнем Востоке лежит не только на Израиле, но и на его ближайших союзниках. «Это прямое следствие попустительства западных стран, которые месяцами сознательно и методично раскручивали антииранскую истерию как в Совете Безопасности ООН, так и в Совете управляющих МАГАТЭ», — сказал он.