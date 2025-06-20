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Россия потребовала от Израиля немедленно прекратить атаки на Иран

Россия решительно осуждает атаку Израиля на Иран, поскольку она подталкивает регион к «масштабной ядерной катастрофе», заявил постоянный представитель при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности организации.

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«Россия считает продолжающиеся интенсивные атаки Израиля на мирные объекты в Иране совершенно недопустимыми и незаконными с точки зрения международного права. Требуем от Западного Иерусалима немедленно прекратить налеты и атаки на Иран, прежде всего на ядерные объекты, находящиеся под защитой МАГАТЭ», — сказал Небензя.

Небензя подчеркнул, ответственность за новый виток эскалации на Ближнем Востоке лежит не только на Израиле, но и на его ближайших союзниках. «Это прямое следствие попустительства западных стран, которые месяцами сознательно и методично раскручивали антииранскую истерию как в Совете Безопасности ООН, так и в Совете управляющих МАГАТЭ», — сказал он.

По словам российского постпреда при ООН, искусственно созданная западными странами напряженность на международных площадках лишь подстегнула Израиль к «радикальным шагам».

Совбез ООН обязан дать однозначную правовую и политическую оценку действиям Израиля и призвать к отказу от практики односторонних военных шагов, указал Небензя. Силовое решение по иранской ядерной программе не может быть ни легитимным, ни жизнеспособным, добавил он.

Материал дополняется.

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