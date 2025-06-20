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Последние зарубежные новости за 20 июня 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 20 июня 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Politico: ЕС отложит снижение потолка цен на российскую нефть

Страны ЕС решили временно отказаться от планов по снижению потолка цен на российскую нефть из-за риска роста мировых цен на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Как пишет Politico, на саммите G7 лидеры согласились отложить этот вопрос.

Источник: AP 2024

Bloomberg: обещания решить вопросы за «пару недель» стали дежурными для Трампа

Трамп часто называет двухнедельный срок для принятия решений по важным вопросам, однако не всегда его соблюдает. Сейчас Белый дом предполагает, что за две недели США определятся, наносить ли удары по Ирану.

Источник: Фотобанк Росконгресс

ABC News: президент Индонезии отказался от G7 ради встречи с Путиным

Президент Индонезии отказался от участия в саммите G7 в Канаде ради визита на ПМЭФ в России. Он объяснил это заранее согласованной встречей с Путиным. На этой неделе страны подписали декларацию о стратегическом партнерстве.

ERR: Эстония строит новую оборонительную линию на границе с РФ

Эстония приступила к сооружению Балтийской оборонительной линии на границе с Россией. По данным ERR, речь идет о первом участке оборонительной линии. До конца года планируется построить 28 бункеров и склады.

CNBC: рост цен на рис в Японии стал самым крупным за полвека

В мае рис в Японии подорожал на 101,7% в годовом выражении — это максимальный рост за 50 лет. Рост цен на рис совпал с повышением базового уровня инфляции в Японии, который в мае достиг 3,7% — максимального значения с января 2023 года.

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