Последние зарубежные новости за 20 июня 2025 года: свежие события текущего дня

Politico: ЕС отложит снижение потолка цен на российскую нефть
Страны ЕС решили временно отказаться от планов по снижению потолка цен на российскую нефть из-за риска роста мировых цен на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Как пишет Politico, на саммите G7 лидеры согласились отложить этот вопрос.
Bloomberg: обещания решить вопросы за «пару недель» стали дежурными для Трампа
Трамп часто называет двухнедельный срок для принятия решений по важным вопросам, однако не всегда его соблюдает. Сейчас Белый дом предполагает, что за две недели США определятся, наносить ли удары по Ирану.
ABC News: президент Индонезии отказался от G7 ради встречи с Путиным
ERR: Эстония строит новую оборонительную линию на границе с РФ
Эстония приступила к сооружению Балтийской оборонительной линии на границе с Россией. По данным ERR, речь идет о первом участке оборонительной линии. До конца года планируется построить 28 бункеров и склады.
CNBC: рост цен на рис в Японии стал самым крупным за полвека
В мае рис в Японии подорожал на 101,7% в годовом выражении — это максимальный рост за 50 лет. Рост цен на рис совпал с повышением базового уровня инфляции в Японии, который в мае достиг 3,7% — максимального значения с января 2023 года.