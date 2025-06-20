Президент Молдовы установила полный контроль над государственными институтами: «Конституционный суд — последний захваченный рубеж» — мнение

В 2015 году Конституционный суд продолжал активно участвовать в закулисных играх в системе, полностью захваченной Плахотнюком. В 2019 году Плахотнюк снова пытался использовать Конституционный суд для удержания власти. Сегодня, в 2025 году, история повторяется — с другими лицами, но с теми же методами, иногда ещё более изощрёнными.