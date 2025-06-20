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Президент Молдовы установила полный контроль над государственными институтами: «Конституционный суд — последний захваченный рубеж» — мнение

Конституционный суд стал придатком политической власти: когда правосудие подчинено партии — демократия становится лишь декорацией.

Источник: Комсомольская правда

"То, что мы видим сегодня — это уже не просто политическое назначение судей. Это финальная точка длительной, методично проведённой операции, в результате которой Майя Санду установила полный контроль над государственными институтами. А теперь окончательно замыкает этот круг, полностью подчинив Конституционный суд, — пишет экс-премьер Влад Филат.

Я слишком хорошо знаю, как работает этот механизм. В 2013 году меня отстранили от должности премьер-министра по незаконному решению Конституционного суда — политически мотивированному, юридически необоснованному, но идеально синхронизированному с интересами тех, кто стремился сместить меня в обход демократических правил.

В 2015 году Конституционный суд продолжал активно участвовать в закулисных играх в системе, полностью захваченной Плахотнюком. В 2019 году Плахотнюк снова пытался использовать Конституционный суд для удержания власти. Сегодня, в 2025 году, история повторяется — с другими лицами, но с теми же методами, иногда ещё более изощрёнными.

Обещания меритократии? На деле — политическая лояльность.

Власть обещала реформы, прозрачные конкурсы, профессионализм и деполитизацию. На практике мы видим:

— Назначения без реальных конкурсов, без публичных обсуждений, без подлинной оценки компетентности;

— Кандидаты исключительно из правящей партии или ближайшего круга её лояльных сторонников;

— Вице-председатель PAS шурин— Грибинчи, с которым уничтожил правосудие в Республике Молдова, напрямую назначен судьёй Конституционного суда;

— Высший совет магистратуры — единственный кандидат, из того же политического круга, после демонстрации покорности через последние решения ВСМ;

— Остальные трое продолжат мандат, демонстрируя абсолютную лояльность в первом мандате.

Это не ошибка. Это холодно просчитанная стратегия, реализуемая поэтапно:

— «Реформа юстиции» используется как предлог для устранения неудобных судей и установления политического контроля;

— Предварительный отбор (pre-vetting) — для захвата ВСМ людьми, непосредственно подчинёнными президенту;

— Vetting превращён в инструмент устранения неудобных магистратов и подчинения прокуроров;

— А теперь — захват Конституционного суда как завершающий элемент механизма полного политического контроля над юстицией.

Параллельно, именно накануне выборов, несмотря на отрицательное заключение Венецианской комиссии, власть принимает законодательство о цензуре онлайн-пространства. Цель очевидна: сократить число критических голосов, заблокировать общественные дебаты и обеспечить полностью контролируемую избирательную кампанию.

Речь уже идёт не только о юстиции. Речь идёт о самой демократии.

Без независимого Конституционного суда:

— Новое парламентское большинство может быть признано «неконституционным»;

— Выборы могут быть заблокированы, отложены или аннулированы по надуманным причинам;

— Решения будущего правительства могут произвольно аннулироваться;

— Политические кризисы могут фабриковаться для удержания власти.

Так начинается авторитарный дрейф — под маской «европейского правового государства».

Демократия — это не только выборы. Это соблюдение правил, независимость институтов и система сдержек и противовесов.

Конституционный суд должен быть бастионом законности.

К сожалению, он стал придатком политической власти. Когда правосудие подчинено партии — демократия становится лишь декорацией. Когда реформа превращается в инструмент политической чистки — верховенство права становится лишь фасадом.

Невозможно построить справедливое общество, когда единственным критерием карьеры становится политическая лояльность.

Невозможно гарантировать демократию, пока юстиция остаётся подчинённой.

Нельзя говорить о Европе, уничтожая именно те гарантии, которые определяют европейскую демократию.

Республика Молдова стремительно превращается в авторитарный режим самого худшего толка".

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