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В Минтруда рассказали, как получить материальную помощь к школе

С 1 июля в ряде регионов Беларуси начинается прием заявлений на единовременную выплату для многодетных семей, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

С 1 июля в ряде регионов Беларуси начинается прием заявлений на единовременную выплату для многодетных семей, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Выплата полагается семьям с тремя и более детьми до 18 лет, уточнили в ведомстве. Отмечается, что для получения матпомощи доход семьи не имеет значения.

Размер выплаты составляет 30% от бюджета прожиточного минимума (на 1 августа 2025) на каждого ребенка-школьника.

Для получения матпомощи следует обращаться в органы соцзащиты по месту жительства, а в Минске и некоторых районах Брестской, Витебской, Гродненской областей — по месту учебы ребенка.