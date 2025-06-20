В Минтруда рассказали, как получить материальную помощь к школе

С 1 июля в ряде регионов Беларуси начинается прием заявлений на единовременную выплату для многодетных семей, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
Выплата полагается семьям с тремя и более детьми до 18 лет, уточнили в ведомстве. Отмечается, что для получения матпомощи доход семьи не имеет значения.
Размер выплаты составляет 30% от бюджета прожиточного минимума (на 1 августа 2025) на каждого ребенка-школьника.
Для получения матпомощи следует обращаться в органы соцзащиты по месту жительства, а в Минске и некоторых районах Брестской, Витебской, Гродненской областей — по месту учебы ребенка.