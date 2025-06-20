«В этом смысле вся Украина наша»: Путин о Сумах, ядерной бомбе и одном народе

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ-2025. В своей речи он рассказал о планах встретиться с президентом Украины, о наступлении российской армии и о создании буферной зоны вдоль украинской границы. Также он объяснил роль России и Китая в оформлении нового миропорядка. Главные высказывания Путина — в подборке «Ъ».