О глобальных задачах
Россия готова договариваться и с теми странами, которые утрачивают позиции на мировой арене, — если они сами к этому готовы.
Задача самой России — придать меняющемуся миру цивилизационный характер, чтобы принимаемые решения были сбалансированными.
Россия и Китай не формируют новый миропорядок, мы его только оформляем и, возможно, расчищаем дорогу для этого процесса.
Шесть волн расширений НАТО — действия с позиции силы пренебрегающих интересами России.
Мы не стремимся к посредничеству между Израилем и Ираном, мы просто предлагаем идеи.
Россия поддерживает Иран в борьбе «за его законные интересы, в том числе по мирному атому». А Израиль — это почти «русскоговорящая страна», мы это учитываем.
Россию беспокоит угроза Третьей мировой войны. Сейчас в мире много конфликтного потенциала.
О конфликте с Украиной
Я был готов встречаться с главой режима в Киеве и поставить точку, но нет, приехал (экс-премьер Британии Борис.— «Ъ») Джонсон и отговорил их.
Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины, мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле.
Россия никогда не подвергала сомнению право Украины на независимость, но она провозглашалась как нейтральное государство.
Трагедия на Украине — результат работы тех, кто не готов смириться с глобальными изменениями в мире.
Русский и украинский народы — это один народ. В этом смысле вся Украина наша.
Украина потеряла 76 тыс. военнослужащих в Курской области.
Киев сам создал себе проблемы нападением на Курскую область, теперь линия соприкосновения выросла.
Глубина зоны безопасности в Сумской области составляет от 8 до 12 км. У нас нет такой задачи — забрать Сумы. Но в принципе я этого не исключаю.
Россия на каждом этапе предлагала Украине остановить боевые действия и договариваться.
Российская армия наступает по всем направлениям в СВО каждый день. У нас есть старинное правило: там, где ступает нога русского солдата — то наше.
Сброс «грязной» ядерной бомбы был бы последней ошибкой киевского режима. Россия ответит зеркально.
Подтверждений намерений Украины использовать «грязную» бомбу нет, но такие планы могут появиться «в больном воображении».