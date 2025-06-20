Путин назвал ситуацию в Украине трагедией, происходящей по вине Запада

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин обвинил Запад в происходящей в Украине трагедии. Об этом сообщает ТАСС.
«Все, что связано с тем, что происходит, с трагедией, которая происходит в Украине, это не результат нашей работы. Это результат работы тех, кто не хочет мириться с глобальными изменениями, происходящими в мире», — указал российский лидер на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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При этом Путин напомнил, что «прежняя администрация США прямо сказала о том, что она истратила на этот переворот (в Украине. — Прим. БЕЛТА) миллиарды долларов».
Российский лидер подчеркнул, что Россия на каждом этапе спецоперации предлагала Украине договориться и остановить боевые действия. «Мы предлагали на каждом этапе тем, с кем мы в контакте по Украине, остановиться, и говорили: “Давайте сейчас лучше договариваться, потому что логика развития военных действий может приводить к тому, что ваша ситуация будет усугубляться, и тогда нам придется вести с вами переговоры с других, худших для вас позиций”. Так было несколько раз», — сказал российский лидер, отметив, что свидетелями этому являются политические деятели других стран.
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По словам Путина, Россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает на том, чтобы Киев признал сложившиеся на земле реалии.
Президент РФ также заявил, что Россия никогда не подвергала сомнению право Украины на суверенитет и независимость. «Безусловно, есть люди, их немало в соседней стране, которые стремятся к обеспечению своего суверенитета, независимости, ну и, дай Бог им здоровья. Мы, кстати говоря, никогда не подвергали сомнению права украинского народа на независимость и суверенитет. Вместе с тем основания, на которых Украина стала независимой и суверенной, были изложены в декларации о независимости Украины от 1991 года, где ясно, черным по белому написано, что Украина это внеблоковое, неядерное, нейтральное государство», — сказал глава государства. -0-