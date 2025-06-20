Путин назвал ситуацию в Украине трагедией, происходящей по вине Запада

Российский лидер подчеркнул, что Россия на каждом этапе спецоперации предлагала Украине договориться и остановить боевые действия. «Мы предлагали на каждом этапе тем, с кем мы в контакте по Украине, остановиться, и говорили: “Давайте сейчас лучше договариваться, потому что логика развития военных действий может приводить к тому, что ваша ситуация будет усугубляться, и тогда нам придется вести с вами переговоры с других, худших для вас позиций”. Так было несколько раз», — сказал российский лидер, отметив, что свидетелями этому являются политические деятели других стран.