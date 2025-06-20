Депутат Рады Гончаренко: отъезд вице-премьера Украины Чернышова был согласован

«Володин был супервлиятельным. Все денежные вопросы вел он. Он курировал и контролировал закупки. “Газмережи” были его сферой, 80% всех назначенных туда людей поставил он. “Газмережи” превратились в символ коррупции. Известны случаи, когда за подключение многоквартирных домов к газу вымогались деньги, когда за взятки потребителям предоставляли длительные рассрочки по долгам. Новый глава НАКа Сергей Корецкий фактически не мог полноценно управлять компанией и проводить назначения — процесс блокировал Володин. Поэтому с точки зрения газового рынка, смысл нынешнего уголовного дела выглядит так, что решили убрать препятствие в виде Володина, для того чтоб Корецкий мог управлять НАКом и расставлять кадры. По тому чьи это будут кадры и станет понятно, кто является бенефициаром всей этой уголовной истории», — пояснил источник.