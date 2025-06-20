Путин: в ядерной доктрине прописано, что РФ отвечает на угрозы зеркально

«В нашей ядерной доктрине, ну и здравый смысл, и практика наших действий всегда говорят о том, что мы всегда отвечаем на все угрозы, которые нам создают, зеркально. Мы отвечаем всегда и всегда зеркально», — подчеркнул российский лидер, отвечая на вопрос о вероятности того, что Украина может сбросить «грязную бомбу» на территорию России.