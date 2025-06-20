Путин: в ядерной доктрине прописано, что РФ отвечает на угрозы зеркально

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия всегда отвечает на угрозы зеркально, это прописано в ядерной доктрине страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), информирует ТАСС.
Путин назвал ситуацию в Украине трагедией, происходящей по вине Запада Бахрейн заявил о готовности предоставить площадку для мирных переговоров по Украине.
«В нашей ядерной доктрине, ну и здравый смысл, и практика наших действий всегда говорят о том, что мы всегда отвечаем на все угрозы, которые нам создают, зеркально. Мы отвечаем всегда и всегда зеркально», — подчеркнул российский лидер, отвечая на вопрос о вероятности того, что Украина может сбросить «грязную бомбу» на территорию России.
«Поэтому ответ наш будет очень жестким и, скорее всего, катастрофическим и для неонацистского режима, и, к сожалению, для самой Украины, — продолжил Путин. — Надеюсь, что до этого никогда не дойдет».
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Российский лидер также добавил, что никаких подтверждений намерений Украины использовать «грязную бомбу» против России нет, но такие планы могут появиться «в больном воображении».-0-