Бахрейн заявил о готовности предоставить площадку для мирных переговоров по Украине

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бахрейн предлагал и все еще готов выступить посредником и предоставить площадку для проведения мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил советник по национальной безопасности, командующий бахрейнской Королевской гвардией принц Насер бен Хамад Аль Халифа, информирует ТАСС.
«Безусловно, Королевство Бахрейн считает себя не только другом России, но и другом всего мира. Как я уже говорил, мы считаем себя мостом, мы хотим выступать мостом между конфликтующими сторонами, наши объятья всегда распахнуты», — сказал он на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Путин: в ядерной доктрине прописано, что РФ отвечает на угрозы зеркально Путин назвал ситуацию в Украине трагедией, происходящей по вине Запада.
Обращаясь к российскому лидеру Владимиру Путину, Аль Халифа добавил: «Вы, господин президент, несомненно, помните, что мы выступали с предложением и говорили, что Бахрейн всегда открыт и был бы рад принять у себя мирные переговоры. Когда бы они ни состоялись, мы всегда будем рады принять их на своей территории».-0-