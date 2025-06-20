Глава Минобороны Беларуси Хренин заявил про новые уроки современных военных конфликтов

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин во время выпуска офицеров факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии заявил про новые уроки современных военных конфликтов, передает БелТА.
Глава Минобороны акцентировал внимание, что современные военные конфликты преподносят все новые и новые уроки как в воздухе, так и на земле.
— Почти наверняка вам придется действовать по ситуации и принимать нестандартные решения в сложных условиях и в кратчайшие сроки. Именно к этим испытаниям вас готовили опытные наставники Военной академии, — заявил Виктор Хренин.
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