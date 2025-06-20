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Эти инструменты запретили продавать в Беларуси. Рассказываем подробности

Производителем продукции является Nantong Change Electric Tools (Китай), поставщик на территории Беларуси — ООО «ОМА» (Минск).

В Беларуси запретили продавать аккумуляторную дрель-шуруповерт торговой марки ZITREK (модель Green 12 Li-Ion), а также аккумуляторную сабельную пилу той же торговой марки (модель ZKRS20V), следует из перечня опасной продукции.

Производителем продукции является Nantong Change Electric Tools (Китай), поставщик на территории Беларуси — ООО «ОМА» (Минск).

Специалисты выявили, что в обоих инструментах квазипиковые и средние значения напряжения индустриальных радиопомех, которые создаются на сетевых зажимах, превышают допустимые нормы.