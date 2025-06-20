Путин цитатой Марка Твена прокомментировал слухи о проблемах в экономике РФ

«Долг не растет, он у нас один из самых низких в мире. Что касается убийства российской экономики… Как в свое время говорил известный писатель: “Слухи о моей смерти сильно преувеличены”. В данном случае то же самое», — сказал президент во время пленарного заседания ПМЭФ.