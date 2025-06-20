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Путин цитатой Марка Твена прокомментировал слухи о проблемах в экономике РФ

Глава государства подчеркнул, что долг России один из самых низких в мире.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин, комментируя слухи о негативном влиянии спецоперации на экономику России, напомнил цитату писателя Марка Твена.

«Долг не растет, он у нас один из самых низких в мире. Что касается убийства российской экономики… Как в свое время говорил известный писатель: “Слухи о моей смерти сильно преувеличены”. В данном случае то же самое», — сказал президент во время пленарного заседания ПМЭФ.

Глава государства привел данные, опровергающие заявления о якобы существующем кризисе в сфере национальной экономики.

Путин напомнил о росте ВВП России и отметил, что этот показатель в позапрошлом году составил 4,1%, а в прошлом — 4,3%. По словам президента, эти цифры превышают общемировой рост в 3,3%.

Во время выступления Путин подчеркнул, что Россия занимает первое место в Европе по объему экономики.