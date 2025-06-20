В Самарской губернской Думе представили отчет об исполнении бюджета за 2024 год

В Самарской губернской Думе 20 июня провели совещание, на котором представили отчет по бюджету за 2024 год.
Подробности рассказал у себя в тг-канале вице-губернатор Михаил Смирнов.
По словам Смирнова, в 2024 году удалось сэкономить 4,2 млрд рублей. Вместе с этим уровень долга региона сократился на 12 млрд рублей.
Многие средства из бюджета были направлены на социальное развитие — социальные выплаты за 2024 года увеличились на 17,4% в сравнении с 2023 годом. Также, соцподдержку получили около 1 млн человек.
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