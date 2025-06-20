Путин: общая задолженность в мировой экономике составляет 300%

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суммарная задолженность мировой экономики достигает 300%, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом информирует ТАСС.
Путин: взаимный товарооборот стран БРИКС превысил $1 трлн.
«В современных условиях, когда задолженность, закредитованность растет во всей мировой экономике — 300% эта задолженность уже достигает, — конечно, все это сказывается на всех», — отметил российский лидер.
Помимо этого, Путин заявил: «Наши эксперты посчитали, да и не наши тоже, кстати, Евростат тоже дает: ущерб еврозоны от отказа на (российский. — Прим. БЕЛТА) газ составил где-то около 200 млрд евро».-0-
Путин назвал ситуацию в Украине трагедией, происходящей по вине Запада Путин: в ядерной доктрине прописано, что РФ отвечает на угрозы зеркально.