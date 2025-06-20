Путин сказал, как он относится к угрозе третьей мировой войны

Президент РФ Владимир Путин заявил, что его беспокоит скатывание мира к третьей мировой войне.
«Очень много конфликтного потенциала, — сказал российский лидер на ПМЭФ. — Он растет». Глава государства отметил, что «нас это касается напрямую» из-за конфликта, который «мы переживаем на Украине». Также «очень беспокоит то, что происходит вокруг иранских ядерных объектов», добавил президент.
Происходящее на Ближнем Востоке, по словам Путина, требует внимания и поиска путей решения конфликта, прежде всего мирными средствами.
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