Путин сказал, как он относится к угрозе третьей мировой войны

«Очень много конфликтного потенциала, — сказал российский лидер на ПМЭФ. — Он растет». Глава государства отметил, что «нас это касается напрямую» из-за конфликта, который «мы переживаем на Украине». Также «очень беспокоит то, что происходит вокруг иранских ядерных объектов», добавил президент.