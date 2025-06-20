«Очень беспокоит»: Путин признался, что его волнует угроза третьей мировой войны

— Беспокоит, очень беспокоит. Говорю без всякой иронии, без шуток, конечно, что очень много конфликтного потенциала. И у нас под носом — на Украине, и то, что происходит на Ближнем Востоке. Нас беспокоит то, к чему это может привести, — подчеркнул глава государства в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).