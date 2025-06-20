«Очень беспокоит»: Путин признался, что его волнует угроза третьей мировой войны

Президент России Владимир Путин в пятницу, 20 июня, рассказал, что его беспокоит угроза начала третьей мировой войны, отметив «очень много конфликтного потенциала».
— Беспокоит, очень беспокоит. Говорю без всякой иронии, без шуток, конечно, что очень много конфликтного потенциала. И у нас под носом — на Украине, и то, что происходит на Ближнем Востоке. Нас беспокоит то, к чему это может привести, — подчеркнул глава государства в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Также Путин выразил обеспокоенность ситуацией вокруг объектов иранской ядерной программы. Он подчеркнул, что угроза мирового конфликта требует не только внимательного отношения к напряженности на Ближнем востоке, но и поиска решений, желательно мирным путем, передают РИА Новости.
19 июня в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств Владимир Путин заявил о готовности России обеспечить интересы иранского руководства в области мирного атома, при этом учитывая озабоченности израильской стороны по вопросам безопасности.
Также в ходе пленарного заседания ПМЭФ Владимир Путин затронул такие темы, как уровень жизни граждан, цифровой рубль и новая модель развития мира. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».