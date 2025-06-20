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Совет ЕС утвердил прием Болгарии в еврозону с 1 января 2026 года

Окончательное решение о переходе Болгарии на евро будет принято компромиссным решением на саммите ЕС 26 июня.

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет ЕС на уровне министров финансов на заседании в Люксембурге утвердил прием Болгарии в еврозону с 1 января 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.

«Совет ЕС поддержал рекомендацию еврокомиссии о приеме Болгарии в зону евро и принял письмо Европейскому совету (саммиту ЕС) в поддержку обсуждения на заседании 26−27 июня решения о расширении зоны евро», — говорится в документе.

Окончательное решение о переходе Болгарии на евро будет принято компромиссным решением на саммите ЕС 26 июня. -0-