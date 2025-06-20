Никулин: Украина может создать «грязную бомбу» в течение недели

«Грязная бомба» — это обычный заряд с радиоактивными отходами, ее создание не требует сложных технологий и может занять от нескольких недель до пары месяцев. Об этом aif.ru сообщил бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.
«Грязная бомба — это отходы ядерного производства. Ее можно поместить в обычную ракету и взорвать на высоте, чтобы заразить десятки или даже сотни квадратных километров», — пояснил Никулин.
По его словам, технически такую бомбу можно создать за короткий срок.
«Неделя, месяц, может, два. Все зависит от условий», — добавил эксперт.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский способен пойти на любой шаг, включая использование «грязной бомбы» с целью обвинения России.
Комментируя возможные провокации с применением «грязной бомбы», президент России Владимир Путин отметил, что если бы Украина использовала «грязную бомбу» против России, это стало бы колоссальной ошибкой Киева.