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Никулин: Украина может создать «грязную бомбу» в течение недели

Грязная бомба — это отходы ядерного производства.

Источник: Аргументы и факты

«Грязная бомба» — это обычный заряд с радиоактивными отходами, ее создание не требует сложных технологий и может занять от нескольких недель до пары месяцев. Об этом aif.ru сообщил бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.

«Грязная бомба — это отходы ядерного производства. Ее можно поместить в обычную ракету и взорвать на высоте, чтобы заразить десятки или даже сотни квадратных километров», — пояснил Никулин.

По его словам, технически такую бомбу можно создать за короткий срок.

«Неделя, месяц, может, два. Все зависит от условий», — добавил эксперт.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский способен пойти на любой шаг, включая использование «грязной бомбы» с целью обвинения России.

Комментируя возможные провокации с применением «грязной бомбы», президент России Владимир Путин отметил, что если бы Украина использовала «грязную бомбу» против России, это стало бы колоссальной ошибкой Киева.

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