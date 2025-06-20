Эрдоган принял прибывшего с «историческим визитом» премьера Армении

Самолет с Пашиняном прибыл в международный аэропорт Стамбула утром 20 июня. Там его встретил заместитель министра иностранных дел Турции Беррис Экинджи. Из аэропорта премьер направился на встречу с представителями армянской общины в Турции.
Вместе с ним в Стамбул прилетели еще 12 членов правительства и парламента Армении, включая министра иностранных дел Арарата Мирзояна. В пресс-службе кабмина Армении визит Пашиняна в Турцию назвали рабочим.
Ранее председатель Национального собрания Армении Ален Симонян сообщил журналистам, что Пашиняна пригласил Эрдоган. Он назвал предстоящий визит «историческим».
В июне 2023 года Пашинян уже посещал Турцию для участия в церемонии инаугурации президента Эрдогана.
Несмотря на общую границу, между Турцией и Арменией нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипотношений, однако документы не были ратифицированы. В марте 2018 года Ереван объявил об их аннулировании.