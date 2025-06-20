Путин предложил странам Африки покупать у РФ «закуску» вслед за водкой

Владимир Путин на ПМЭФ. Видео © Life.ru.
«Вы сказали о поставках водки в ЮАР. Это очень правильный и серьёзный шаг. Потому что если водки выпить — надо закусить чем-то, и за этим последуют поставки мясной продукции или поставки зерна», — пошутил российский лидер.
Путин добавил, что сейчас Москва намерена с партнёрами из Бахрейна создать целый хаб по поставкам партий пшеницы из России. Президент напомнил, что именно наша страна уверенно лидирует на мировом рынке сельскохозяйственной продукции.
Также на ПМЭФ Путин обозначил ключевое направление развития страны. Он подчеркнул, что национальное хозяйство России должно обрести высокотехнологичный фундамент. По словам главы государства, это не просто рекомендация, а безальтернативное требование, которое диктует будущее.