Сенатор Джабаров объяснил присутствие талибов на ПМЭФ

«Они там — реальная власть, исходя из чего с ними и выстраивают отношения Индия, Китай, США, страны Центральной Азии, а теперь и мы. Об этом, кстати, говорил президент Путин на прошлогоднем ПМЭФ. Россия при этом не забывает про договоренности, достигнутые в рамках ООН, согласно которым во власти в Афганистане должны быть представлены все этнические группы», — подытожил Джабаров.