Сенатор Джабаров объяснил присутствие талибов на ПМЭФ

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в комментарии aif.ru объяснил присутствие представителей властей Афганистана — талибов на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
«Можно по-разному относиться к сотрудничеству с талибами. Но если отдать эту работу на откуп Западу, то одно можно сказать точно: западные спецслужбы этим воспользуются, чтобы дестабилизировать регион», — отметил Джабаров.
Сенатор напомнил, что ПМЭФ талибы посещают с 2022 года, после того как они начали управлять Афганистаном.
«Они там — реальная власть, исходя из чего с ними и выстраивают отношения Индия, Китай, США, страны Центральной Азии, а теперь и мы. Об этом, кстати, говорил президент Путин на прошлогоднем ПМЭФ. Россия при этом не забывает про договоренности, достигнутые в рамках ООН, согласно которым во власти в Афганистане должны быть представлены все этнические группы», — подытожил Джабаров.
Ранее сенатор рассказал aif.ru, о чем российская сторона ведет переговоры с талибами на ПМЭФ.
Как сообщалось, в ходе планарного заседания ПМЭФ президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость масштабного внедрения цифрового рубля как в повседневной жизни граждан, так и в деятельности бизнеса и банковского сектора. Также глава государства призвал стремиться к снижению уровня бедности в РФ до 5%.
ПМЭФ-2025 проходит с 18 по 21 июня и в этом году собрал около 20 тысяч участников из 140 государств и территорий — на 20% больше по сравнению с предыдущим форумом.
Движение «Талибан» было исключено из реестра террористических организаций. Соответствующее решение Верховного суда РФ вступило в силу 20 мая.