Мединский: Россия готова передать Украине ещё около трёх тысяч тел бойцов ВСУ

Россия готова передать украинской стороне около 3 тысяч тел военнослужащих, если Киев согласится их принять, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
«Еще около 3 тысяч тел готовы к отправке на украинскую сторону, если они готовы будут принять. Они у нас есть в рефрижераторах, наши военные передадут их, чтобы была возможность у родных похоронить их, идентифицировать окончательно и захоронить их по-христиански», — уточнил Мединский.
Ранее стало известно, что в воскресенье, 15 июня, Россия уже передала Украине 1200 тел солдат Вооруженных сил Украины. При этом украинская сторона не передала ни одного тела российских военнослужащих.
Киев намеренно затягивает процесс идентификации тел своих солдат, чтобы дискредитировать усилия России по их сбору и подготовке к передаче, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник 18 июня. По его словам, заявления главы МВД Украины Клименко являются голословными и направлены на то, чтобы очернить гуманные действия России. Мирошник подчеркнул, что Россия провела огромную работу по сбору, идентификации и подготовке тел украинских военнослужащих для передачи.