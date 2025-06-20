Мединский: Россия готова передать Украине ещё около трёх тысяч тел бойцов ВСУ

«Еще около 3 тысяч тел готовы к отправке на украинскую сторону, если они готовы будут принять. Они у нас есть в рефрижераторах, наши военные передадут их, чтобы была возможность у родных похоронить их, идентифицировать окончательно и захоронить их по-христиански», — уточнил Мединский.