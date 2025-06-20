Путин: Попытки ударить по «теневому флоту» РФ скажутся на ценах на углеводороды

«Попытки нанести нам какой-то ущерб и урон, в том числе по так называемому теневому флоту, они тоже приведут к общим проблемам, и прежде всего, для тех, кто пытается нам, извините, нагадить. Потому что это скажется в конечном итоге на мировых ценах и отразится на тех странах, которые пытаются это сделать, потому что они потребители», — сказал Путин.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика становится менее зависимой от сырьевого сектора. Президент акцентировал внимание на снижении зависимости российской экономики от нефтегазового сектора и других природных ресурсов. Он отметил существенный рост ненефтегазового ВВП: 7,2% в 2023 году и 4,9% в 2024 году. По словам Путина, влияние сырьевого сектора на экономический рост больше не является ключевым, а в последнее время даже демонстрирует отрицательную динамику.