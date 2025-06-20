Путин: Попытки ударить по «теневому флоту» РФ скажутся на ценах на углеводороды

«Попытки нанести нам какой-то ущерб и урон, в том числе по так называемому теневому флоту, они тоже приведут к общим проблемам, и прежде всего, для тех, кто пытается нам, извините, нагадить. Потому что это скажется в конечном итоге на мировых ценах и отразится на тех странах, которые пытаются это сделать, потому что они потребители», — сказал Путин.