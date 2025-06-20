Стало известно о готовности Москвы передать Киеву еще тысячи тел солдат ВСУ

Еще около 3 000 тел украинских военных готовы к передаче Киеву. Об этом заявил глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский в беседе с RT.
По его словам, Москва готова передать Киеву еще около 3 000 тел военных ВСУ, если украинская сторона будет готова принять их.
Напомним, ранее Россия завершила передачу Киеву более 6 000 тел солдат ВСУ в рамках достигнутых в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле договоренностей.
Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что глава МВД Украины Игорь Клименко не смог объяснить, как нашел россиян среди переданных Россией тел бойцов ВСУ, когда журналисты задали ему соответствующий вопрос.