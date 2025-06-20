Путин: Недруги России сами страдают от попыток нанести ей экономический ущерб

На пленарной сессии ПМЭФ президент Владимир Путин резко ответил на домыслы о роли России в иранском конфликте. Он подчеркнул, что попытки изобразить Россию как ненадёжного партнёра исходят от провокаторов, которые стремятся подорвать стабильность, но их действия не увенчаются успехом.