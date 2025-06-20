Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: Недруги России сами страдают от попыток нанести ей экономический ущерб

Президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что противники страны постоянно ищут способы причинить ей экономический вред, однако в итоге сами становятся жертвами своих действий.

Источник: Life.ru

«Наши недруги, недоброжелатели, они изыскивают постоянно какие-то способы нанесения нам экономического ущерба и прежде всего сами от этого страдают», — отметил глава государства.

Он также добавил, что убытки Еврозоны от отказа от российского газа составили около 200 миллиардов евро, а в Европейском Союзе наблюдается общий рост цен.

На пленарной сессии ПМЭФ президент Владимир Путин резко ответил на домыслы о роли России в иранском конфликте. Он подчеркнул, что попытки изобразить Россию как ненадёжного партнёра исходят от провокаторов, которые стремятся подорвать стабильность, но их действия не увенчаются успехом.