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Путин оценил риски ударов по «теневому флоту» России

Попытки западных стран нанести ущерб российскому «теневому флоту» приведут к росту мировых цен на углеводороды. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Путин оценил влияние попыток ударить по «теневому флоту» России.

Попытки западных стран нанести ущерб российскому «теневому флоту» приведут к росту мировых цен на углеводороды. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Попытки нанести нам какой-то ущерб и урон, в том числе по так называемому теневому флоту, они тоже приведут к общим проблемам, и прежде всего, для тех, кто пытается нам, извините, нагадить», — передает корреспондент URA.RU слова президента. Как сказал Путин, в конечном итоге подобные меры повлияют на мировые цены и затронут те государства, которые предпринимают такие шаги, поскольку они выступают в роли потребителей.

Ранее МИД Новой Зеландии сообщило о введении санкций в отношении российских граждан и организаций, подозреваемых в участии в производстве беспилотников и других видов вооружения. Под рестрикции попадут восемь компаний и десять физических лиц, среди которых есть представители Северной Кореи, Ирана и Беларуси, оказывающие поддержку военным операциям России. Кроме того, в санкционный список включены 27 российских судов, относящихся к так называемому «теневому флоту» России, пишет RT.