Путин оценил риски ударов по «теневому флоту» России

Путин оценил влияние попыток ударить по «теневому флоту» России.
Попытки западных стран нанести ущерб российскому «теневому флоту» приведут к росту мировых цен на углеводороды. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Попытки нанести нам какой-то ущерб и урон, в том числе по так называемому теневому флоту, они тоже приведут к общим проблемам, и прежде всего, для тех, кто пытается нам, извините, нагадить», — передает корреспондент URA.RU слова президента. Как сказал Путин, в конечном итоге подобные меры повлияют на мировые цены и затронут те государства, которые предпринимают такие шаги, поскольку они выступают в роли потребителей.
Ранее МИД Новой Зеландии сообщило о введении санкций в отношении российских граждан и организаций, подозреваемых в участии в производстве беспилотников и других видов вооружения. Под рестрикции попадут восемь компаний и десять физических лиц, среди которых есть представители Северной Кореи, Ирана и Беларуси, оказывающие поддержку военным операциям России. Кроме того, в санкционный список включены 27 российских судов, относящихся к так называемому «теневому флоту» России, пишет RT.