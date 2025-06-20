Путин оценил риски ударов по «теневому флоту» России

«Попытки нанести нам какой-то ущерб и урон, в том числе по так называемому теневому флоту, они тоже приведут к общим проблемам, и прежде всего, для тех, кто пытается нам, извините, нагадить», — передает корреспондент URA.RU слова президента. Как сказал Путин, в конечном итоге подобные меры повлияют на мировые цены и затронут те государства, которые предпринимают такие шаги, поскольку они выступают в роли потребителей.