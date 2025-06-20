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Алиханов: Обновленный Ил-76МД-90А привлек внимание партнеров

Алиханов отметил, что Ил-76МД-90А представляет собой глубоко модернизированную версию Ил-76.

Источник: Комсомольская правда

Модернизированный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А привлек внимание стран Ближнего Востока и Восточной Азии. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов в интервью ТАСС.

«После успешной презентации обновленного тяжелого транспортного самолета Ил-76МД-90А в Дубае и Саудовской Аравии он вызывает значительный интерес у наших партнеров в странах Персидского залива, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии», — заявил глава Минпромторга на полях Петербургского международного экономического форума.

Министр отметил, что Ил-76МД-90А представляет собой глубоко модернизированную версию Ил-76, фактически являясь новым самолетом. Машина оснащена современными двигателями, усовершенствованным бортовым оборудованием, а также усиленным крылом и шасси.

Напомним, в 2023 году транспортный самолет Ил-76МД-90А впервые выполнил посадку и взлет с грунтовой взлетно-посадочной полосы (ВПП). Он обновился более чем 70% в части систем и агрегатов.

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