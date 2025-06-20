На Украине предложили новый подход в языковой политике: украинизацию хотят проводить «без лишнего шума»

Кандидат на пост уполномоченного по защите государственного языка Украины Александр Завальский выступил с инициативой укрепления позиций украинского языка. Он заявил, что языковой вопрос нужно решать спокойно и без громких акций. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.