На Украине предложили новый подход в языковой политике: украинизацию хотят проводить «без лишнего шума»

Кандидат на пост уполномоченного по защите государственного языка Украины Александр Завальский выступил с инициативой укрепления позиций украинского языка. Он заявил, что языковой вопрос нужно решать спокойно и без громких акций. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.
Завальский подчеркнул, что поддерживает восстановление статуса украинского языка, но без отмены государственной политики украинизации. По его словам, для решения языковой проблемы нужен четкий план. Он сообщил, что специалисты из социологической компании уже разработали стратегию по продвижению украинского языка.
Ранее украинские СМИ писали, что в Министерстве юстиции Украины предложили назначить Завальского на пост языкового омбудсмена вместо Тараса Кременя. Завальский, известный как актер, режиссер и преподаватель, был выдвинут на эту должность премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Минюст подготовил соответствующие документы по установленной процедуре.
Согласно законодательству Украины, кандидатуру языкового омбудсмена могут предлагать Минюст, Министерство культуры или уполномоченный по правам человека Верховной рады. Срок полномочий омбудсмена составляет пять лет с правом одного переназначения. Однако занять эту должность в третий раз запрещено.