Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова прокомментировала заявление МАГАТЭ об атаке Израиля на Иран

Заявление МАГАТЭ, как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, доказывает, что атака на Иран была неспровоцированной.

Заявление МАГАТЭ, как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, доказывает, что атака на Иран была неспровоцированной.

По итогам пленарной сессии ПМЭФ дипломат отметила, что агрессия Израиля по отношению к Тегерану является неспровоцированной. По ее мнению, это доказывает и заявление МАГАТЭ, которое «устами своего гендиректора» подчеркнуло: на момент начала ударов никаких материалов о якобы наличии у Ирана признаков того, что беспокоит Израиль, у них не было и нет.

Накануне генеральный секретарь МАГАТЭ организации Рафаэль Гросси указал на то, что выводы наблюдательного органа ООН по ядерной программе не являются основанием для войны. А доказательства, собранные организацией в отношении иранской ядерной программы, «вряд ли могут быть основанием для военных действий».

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше