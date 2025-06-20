Захарова прокомментировала заявление МАГАТЭ об атаке Израиля на Иран

По итогам пленарной сессии ПМЭФ дипломат отметила, что агрессия Израиля по отношению к Тегерану является неспровоцированной. По ее мнению, это доказывает и заявление МАГАТЭ, которое «устами своего гендиректора» подчеркнуло: на момент начала ударов никаких материалов о якобы наличии у Ирана признаков того, что беспокоит Израиль, у них не было и нет.