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В Минтруда рассказали, в каких случаях сотрудника могут привлечь к работе в выходной день

Привлечение сотрудника к работе в выходной день допускается только с соблюдением законодательства, отметили в Минтруда.

Когда сотрудника могут привлечь к работе в выходные дни, сообщили в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты.

Привлечение сотрудника к работе в выходной день допускается только с соблюдением законодательства, отметили в Минтруда.

Привлечь к работе в выходной день по предложению нанимателя могут с письменного согласия сотрудника (к примеру, для выполнения срочного заказа). Кроме того, выйти на работу в выходной человек может по собственной инициативе с согласия нанимателя.

Однако без согласия сотрудника привлечь к работе в выходной день тоже могут, но только в исключительных случаях, добавили в ведомстве. К таким случаям относятся:

— предотвращение аварии, катастрофы, а также устранение стихийного бедствия;

— предотвращение несчастных случаев;

— устранение неполадок в системах жизнеобеспечения (вода, свет, газ, связь);

— оказание экстренной медицинской помощи медперсоналом.

В ведомстве также напомнили, что есть категории работников, которых нельзя привлекать к работе в выходные дни. Речь идет о беременных женщинах; работниках младше 18 лет; женщинах с детьми до 14 лет или детьми-инвалидами до 18 лет (без их письменного согласия); инвалидах (если им это запрещено в соответствии с их индивидуальной программой реабилитации).

При этом в год максимально допустимое количество выходных для работы составляет 12 дней (кроме исключительных случаев), подчеркнули в Минтруда.