Как писал сайт KP.RU, 16 июня Минобороны России сообщило, что завершило передачу оговоренного ранее с Киевом количества тел погибших украинских военных и готово передать еще 2 239 тел. Мединский, а немногим позже и военное ведомство сообщили, что Россия завершила передачу 6 060 тел. Взамен Украина передала 78 тел наших погибших воинов. Это, конечно, совершенно убийственное соотношение для Зеленского и всей той украинской клоаки, именуемой его командой во главе власти на Украине.