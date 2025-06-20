Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что фейки, которые Киев раскручивает по всем европейским медиа, вокруг обмена телами погибших военных, можно сравнить с пропагандой идеолога фашизма, сподвижника и соратника Гитлера Йозефа Геббельса.
Кроме того, помощник президента РФ указал, что Москва готова передать украинской стороне еще около 3 тысяч тел военнослужащих ВСУ, если Киев согласится их принять. Они хранятся в рефрижераторах, и военные передадут их, чтобы была возможность у родных похоронить, подчеркнул Мединский.
Как писал сайт KP.RU, 16 июня Минобороны России сообщило, что завершило передачу оговоренного ранее с Киевом количества тел погибших украинских военных и готово передать еще 2 239 тел. Мединский, а немногим позже и военное ведомство сообщили, что Россия завершила передачу 6 060 тел. Взамен Украина передала 78 тел наших погибших воинов. Это, конечно, совершенно убийственное соотношение для Зеленского и всей той украинской клоаки, именуемой его командой во главе власти на Украине.