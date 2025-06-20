Путин: Решение суда по Домодедово не имеет ничего общего с национализацией

«Насколько я понимаю по аэропорту Домодедово в Москве, простите за моветон, “возня” вокруг этого объекта идёт уже давно. Спор между соответствующими структурами идёт много лет и в конце концов вылился в известное решение суда. И это ничего не имеет общего с национализацией. Национализация — это процесс, который прописан в законе. Мы этот закон, эти нормы не применяем», — объяснил российский лидер.