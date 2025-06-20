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Путин: Решение суда по Домодедово не имеет ничего общего с национализацией

Спор вокруг аэропорта Домодедово длился много лет и привёл к решению суда, которое известно общественности, но национализацией этот процесс считаться не может. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии ПМЭФ.

Источник: Life.ru

Владимир Путин о ситуации с аэропортом Домодедово. Видео © Life.ru.

«Насколько я понимаю по аэропорту Домодедово в Москве, простите за моветон, “возня” вокруг этого объекта идёт уже давно. Спор между соответствующими структурами идёт много лет и в конце концов вылился в известное решение суда. И это ничего не имеет общего с национализацией. Национализация — это процесс, который прописан в законе. Мы этот закон, эти нормы не применяем», — объяснил российский лидер.

Напоминаем, арбитражным судом Москвы был удовлетворён иск Генпрокуратуры о передаче международного аэропорта Домодедово в собственность российского государства. Этому решению предшествовал иск к владельцу организации Дмитрию Каменщику и аффилированным компаниям.