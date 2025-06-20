Путин заявил о необходимости закрепить сроки давности вопросов приватизации

По словам Путина, приватизация нередко проходила с нарушениями социальной справедливости — например, активы стоимостью в миллионы рублей продавались за один рубль. Однако он подчеркнул, что попытки вернуть эти активы назад только усугубят ситуацию. Президент добавил, что необходимо законодательно закрепить сроки давности по подобным вопросам, чтобы окончательно закрыть эту тему.