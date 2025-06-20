Депутат бундестага Моосдорф: Путину бессмысленно разговаривать с Мерцем

В бундестаге ответили на вопрос о возможных переговорах Мерца и Путина.
Разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Фридрихом Мерцем не принесет существенных результатов, поскольку ключевые решения по международным вопросам принимаются только РФ и США. Об этом сообщил депутат бундестага Маттиас Моосдорф на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«В этой ситуации реальные решения возможны между Соединенными Штатами и Россией. Вице-президент США Джей Ди Венс верно сказал, что “европейцев не должно здесь быть”. Они лишь прокси-силы американцев», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Лентой.ру».
Депутат также отметил важность любых попыток ведения диалога между Берлином и Москвой. Он считает, что поддержка переговоров способна снизить риск эскалации конфликта на Украине. В частности, по мнению Моосдорфа, новый виток напряженности может возникнуть, если канцлер Германии примет решение о передаче Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.
Ранее президент России Владимир Путин выразил готовность восстановить диалог с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем в случае проявления инициативы со стороны Берлина. Российский лидер также добавил, что возможная передача Украине ракет Taurus не окажет влияния на ход специальной военной операции, однако негативно отразится на двусторонних отношениях между Москвой и Берлином.