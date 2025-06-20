Депутат бундестага Моосдорф: Путину бессмысленно разговаривать с Мерцем

«В этой ситуации реальные решения возможны между Соединенными Штатами и Россией. Вице-президент США Джей Ди Венс верно сказал, что “европейцев не должно здесь быть”. Они лишь прокси-силы американцев», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Лентой.ру».