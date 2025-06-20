Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России назвали роковую ошибку Зеленского, которую упомянул Путин

В Госдуме назвали роковую ошибку Владимира Зеленского, о которой упомянул президент России Владимир Путин.

В Госдуме назвали роковую ошибку Владимира Зеленского, о которой упомянул президент России Владимир Путин. По словам депутата российского парламента, такой ошибкой стало вторжение ВСУ в Курскую область. Об этом пишет NEWS.ru.

Киев сам расширил свой фронт на тысячи километров, как сказал Владимир Путин, растащив свои вооруженные формирования и сделав их удобной мишенью, отметил собеседник издания.

По мнению депутата, с военной точки зрения большей глупости трудно себе представить.

Парламентарий также добавил, что попытка повторить гитлеровский блицкриг привела к массовому уничтожению самых мотивированных бойцов ВСУ, а действия украинской армии под Курском сломали их боеспособность.

Ранее Путин допустил взятие города Сумы. Он заявил, что цели забрать Сумы у России нет, но он не исключает такую возможность.

Президент также заявил, что Украина сама создала себе проблемы, вторгнувшись в Курскую область, где ВСУ потеряли 76 тысяч человек.