В Госдуме назвали роковую ошибку Владимира Зеленского, о которой упомянул президент России Владимир Путин. По словам депутата российского парламента, такой ошибкой стало вторжение ВСУ в Курскую область. Об этом пишет NEWS.ru.
Киев сам расширил свой фронт на тысячи километров, как сказал Владимир Путин, растащив свои вооруженные формирования и сделав их удобной мишенью, отметил собеседник издания.
По мнению депутата, с военной точки зрения большей глупости трудно себе представить.
Парламентарий также добавил, что попытка повторить гитлеровский блицкриг привела к массовому уничтожению самых мотивированных бойцов ВСУ, а действия украинской армии под Курском сломали их боеспособность.
Ранее Путин допустил взятие города Сумы. Он заявил, что цели забрать Сумы у России нет, но он не исключает такую возможность.
Президент также заявил, что Украина сама создала себе проблемы, вторгнувшись в Курскую область, где ВСУ потеряли 76 тысяч человек.