Путин заявил, что с удовольствием воспользуется предложением от Китая

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что визит Путина в КНР запланирован на период с 31 августа по 3 сентября 2025 года. В ходе поездки российский лидер примет участие не только в саммите ШОС, но и в мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и завершению Второй мировой войны. Также ожидаются расширенные двусторонние переговоры между Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, направленные на развитие сотрудничества между двумя странами.