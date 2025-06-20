Путин заявил, что с удовольствием воспользуется предложением от Китая

Путин собирается поехать в КНР на саммит ШОС.
Президент России Владимир Путин подтвердил, что посетит Китай с официальным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и праздничных мероприятиях, посвященных окончанию Второй мировой войны. Об этом глава государства заявил 20 июня на встрече с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном в рамках ПМЭФ.
«Я с удовольствием воспользуюсь приглашением председателя КНР и приеду в Китай с визитом в связи с окончанием Второй мировой войны и победой над милитаристской Германией и Японией, поучаствую и в саммите ШОС», — сказал Владимир Путин, обращаясь к китайской делегации. Его заявление публикует Кремль.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что визит Путина в КНР запланирован на период с 31 августа по 3 сентября 2025 года. В ходе поездки российский лидер примет участие не только в саммите ШОС, но и в мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и завершению Второй мировой войны. Также ожидаются расширенные двусторонние переговоры между Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, направленные на развитие сотрудничества между двумя странами.