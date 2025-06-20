Иран и «евротройка» договорились продолжать переговоры

«Региональная эскалация невыгодна никому, мы договорились продолжать переговоры, очень важно сохранять переговорный процесс открытым. Мы обсуждали не только ядерную проблему», — сказала она по завершении встречи глав МИД «евротройки» и Ирана.
«Евротройка» — это половинный формат стран, которые вели до 2015 года переговоры с Ираном о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по решению ядерной проблемы Ирана.
Вторую половину шестерки посредников ООН на переговорах с Ираном представляли Россия, Китай и США.
СВПД был подписан в Вене почти ровно 10 лет назад — 14 июля 2015 года и представлял собой пошаговый план взаимных действий по решению ядерной проблемы Ирана, гарантирующий отсутствие у Тегерана ядерного оружия и беспрепятственную реализацию Ираном мирной атомной программы.
Соглашение было разрушено после выхода из него США 8 мая 2018 года под руководством первой администрации Дональда Трампа, который объявил, что добьется от Ирана «лучшей сделки».