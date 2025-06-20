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Иран и «евротройка» договорились продолжать переговоры

БРЮССЕЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Иран и «евротройка» (Франция, Великобритания, Германия) договорились в Женеве продолжать переговоры, обсуждали больше, чем ядерная проблема, цитирует главу дипслужбы ЕС Каю Каллас агентство Reuters.

Источник: РИА "Новости"

«Региональная эскалация невыгодна никому, мы договорились продолжать переговоры, очень важно сохранять переговорный процесс открытым. Мы обсуждали не только ядерную проблему», — сказала она по завершении встречи глав МИД «евротройки» и Ирана.

«Евротройка» — это половинный формат стран, которые вели до 2015 года переговоры с Ираном о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по решению ядерной проблемы Ирана.

Вторую половину шестерки посредников ООН на переговорах с Ираном представляли Россия, Китай и США.

СВПД был подписан в Вене почти ровно 10 лет назад — 14 июля 2015 года и представлял собой пошаговый план взаимных действий по решению ядерной проблемы Ирана, гарантирующий отсутствие у Тегерана ядерного оружия и беспрепятственную реализацию Ираном мирной атомной программы.

Соглашение было разрушено после выхода из него США 8 мая 2018 года под руководством первой администрации Дональда Трампа, который объявил, что добьется от Ирана «лучшей сделки».

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