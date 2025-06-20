Иран и «евротройка» договорились продолжать переговоры

СВПД был подписан в Вене почти ровно 10 лет назад — 14 июля 2015 года и представлял собой пошаговый план взаимных действий по решению ядерной проблемы Ирана, гарантирующий отсутствие у Тегерана ядерного оружия и беспрепятственную реализацию Ираном мирной атомной программы.