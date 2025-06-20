Российский президент Владимир Путин сообщил, что глубина буферной зоны в Сумской области варьируется от восьми до двенадцати километров.
На пленарном заседании ПМЭФ Путин уточнил, что указанная зона безопасности простирается примерно на 8−12 километров, отметив, что за ней располагается областной центр — город Сумы.
На оставленных территориях Сумской области были обнаружены украинские строительные ресурсы, предназначенные для возведения оборонительных сооружений. Теперь эти материалы могут быть использованы российскими военнослужащими. Вооруженные силы России ведут наступление по трём ключевым направлениям: в сторону Хотеня, Юнаковки и Краснополья.
При этом, по данным СМИ, в селе Радьковка, расположенном в Сумской области, украинские военные организовали размещение личного состава в частных жилых домах. Эти дома в Радьковке стали временными пунктами дислокации для бойцов 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ.