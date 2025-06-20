На оставленных территориях Сумской области были обнаружены украинские строительные ресурсы, предназначенные для возведения оборонительных сооружений. Теперь эти материалы могут быть использованы российскими военнослужащими. Вооруженные силы России ведут наступление по трём ключевым направлениям: в сторону Хотеня, Юнаковки и Краснополья.