Зеленский неожиданно ответил на заявление Путина о «взятии Сум»

Владимир Зеленский заявил, что на совещании с командованием ВСУ 20 июня обсуждался вопрос Сумской области, он был ключевым. Об этом украинский лидер сообщил в своем вечернем обращении в Telegram-канале.
По словам Зеленского, ВСУ якобы «сдерживают» российскую армию в Сумской области. При этом он заявил, что ситуация серьезная.
При этом украинские ЛОМы в Telegram пишут, будто российскую армию «отбросили от Юнаковки», а военнослужащие ВСУ заявляют, что не контролируют даже сам населенный пункт, не говоря уже о продвижении вперед, сообщает «Резидент».
Напомним, президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста на ПМЭФ, допустил взятие Сум российскими войсками.
Глава государства уточнил, что цели взять Сумы нет, но не исключил такой возможности.
Также Путин заявил, что РФ добивается не безоговорочной капитуляции Украины, а признания сложившихся на земле реалий.