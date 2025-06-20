Надим Котейш, ссылаясь на публикации в западных СМИ, обратился ко всем участникам дискуссии с вопросом, как они отнеслись к тому, что Россия показала себя ненадежным союзником, не оказав военную поддержку Ирану. «Это провокаторы, — заявил Путин, — но им это не поможет, они не добьются своих целей». Он отметил, что в Израиле проживает около 2 млн выходцев из РФ. «Мы всегда в новейшей истории учитываем этот факт», — подчеркнул он. Вместе с тем Россия поддерживает Иран и «ведёт военные операции с теми, кого считает противниками своих идей». «Это одни и те же силы, что в Иране, что в российском случае — там, где-то в тылу, за спиной», — сказал ВВП. По мнению президента, позиция, которую занимает Москва, наилучшим образом отвечает как интересам Тегерана, так и Тель-Авива. Иностранные гости сочли такой подход вполне разумным и ответственным. «Быть друзьями не значит, что страна должна отказаться от своих национальных интересов в пользу интересов другой страны», — заявил глава Индонезии. Он отметил, что все конфликты следует решать политико-дипломатическим путём и предложил заморозить противостояние России и Украины по корейскому сценарию.