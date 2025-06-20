На пленарной сессии ПМЭФ с участием Владимира Путина был найден универсальный способ решения всех конфликтов. «Больше водки поможет миру и приведёт его в лучшее состояние», — объявил модератор сессии арабский журналист Надим Котейш, комментируя соглашение о поставке традиционного русского напитка в ЮАР. «Во всяком случае будет веселее, это уж точно», — поддержал Путин. Пока же участники дискуссии были вынуждены констатировать усиление конфликтного потенциала в мире и выразить обеспокоенность угрозой третьей мировой войны.
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ по традиции началось с обширной экономической части. Президент рассказал о достижениях, достигнутых, не взирая на санкции — это рост ВВП, увеличение ненефтегазовых доходов, качественное изменение структуры экономики и тд. По его словам, неправильно объяснять динамику ВВП, которая наблюдалась в 2023−24 гг (плюс 4% ежегодно), расширением мощностей оборонно-промышленного комплекса. Весомый вклад в развитие экономики внесли сельское хозяйство, промышленность, строительство, логистика, ай-ти сектор и т.д. В этом году рост ВВП замедлился до 1,5%. Путин заявил, что знаком с прогнозами экспертов, которые прозвучали в том числе на площадках ПМЭФ, о рисках рецессии и стагнации (прежде всего из-за высокой ставки ЦБ) «Этого ни в коем случае нельзя допустить», — подчеркнул президент. Он обратил внимание, что ЦБ уже приступил к снижению ключевой ставки. «На данный момент годовая инфляция снизилась ниже 10% до 9,6%», — проинформировал президент, указав, что «ситуация развивается лучше прогнозов».
Путин пообещал, что российская экономика будет «экономикой высоких зарплат», хотя пока их уровень остаётся «недостаточным». «Здесь нужно ставить более амбициозные цели», — подчеркнул глава государства. Доходы, по его мнению, должны расти не в связи с дефицитом кадров (как это было, например, в прошлом году), а благодаря повышению качества рабочих мест и производительности труда. Здесь уже есть позитивные тренды — занятость в торговле в прошлом году снизилась на 170 тыс человек. «Это хорошая тенденция», — похвалил президент. Однако из-за сложной демографической ситуации рынок труда в РФ останется дефицитным — не случайно Путин поручил правительству создавать условия для повышения экономической активности людей зрелого возраста.
Глава государства также высказался за скорейшее внедрение и массовое использование цифрового рубля гражданами и предприятиями. «Прошу Центробанк и правительство ускорить необходимые процедуры и определить сроки перехода на новый этап технологического развития нашей финансовой сферы», — заявил ВВП.
Однако главный месседж, прозвучавший с трибуны ПМЭФ, — слияние гражданского и военного секторов российской экономики. Причём, не в связи с СВО, а в рамках глобального тренда. «В современном мире уже все меньше и меньше идёт разделение между обороно-промышленным комплексом и гражданскими отраслями экономики», — заявил Путин. Преимущество, по его словам, переходит к высокотехнологичным комплексам, которые могут решать «как военные, так и гражданские задачи». В российской экономике нужно добиться сопряжения ОПК, который «набрал хороший темп» и «кратно увеличил выпуск продукции», и гражданского сектора экономики. «И там, где возможно … наладить выпуск продукции двойного назначения», — сказал Путин. Очевидно, что подобные решения призваны гарантировать загрузку мощностей ОПК после завершения украинского конфликта. Вместе с тем, президент заявил о намерении «повышать боевые возможности вооружённых сил РФ на новой технологической базе» и «оснащать их по последнему слову техники» современным оружием и техникой.
В этом году вместе с Путиным в пленарном заседании участвовали президент Индонезии, вице-президент ЮАР, принц Бахрейна и вице-премьер Госсовета КНР. А в качестве модератора выступил журналист из Арабских Эмиратов — Надим Котейш. Это внесло определённые изменения во вторую часть сессии — политическую. Как истинный представитель Востока, ведущий тщательно выбирал слова, не атаковал участников слишком острыми вопросами и не добивался ответа, если кто-то не хотел его давать, как это в своё время делали американские модераторы «президентской» сессии ПМЭФ. Владимир Путин снова уклонился от обсуждения намерений израильского премьера Беньямина Нетаньяху убить духовного лидера Ирана аятоллу Хаменеи, чтобы сменить угрожающий еврейскому государству режим. «Россия всегда выступала за обеспечение безопасности одной страны без ущерба для безопасности другой», — вместо ответа на поставленный вопрос сказал он.
Путин отметил, что Россия продолжает поддерживать контакты с обеими сторонами конфликта, выдвигает «предложения со своим участием», которые могли бы способствовать его урегулированию, но не «стремится к посредничеству». «Мы просто выдвигаем идеи … Сейчас они обсуждаются. Мне бы очень хотелось, чтобы наши идеи были реализованы», — сказал он. Президент отверг попытки ведущего провести параллели между ирано-израильским конфликтом и российско- украинским. «Это ситуация не такая же, а принципиально другая», — отрезал он, отметив, что Россия не настаивает на капитуляции Украины — она хочет, чтобы Киев признал реалии, которые сложились на земле.
Отвечая на вопрос о целях российской армии, которая вышла за пределы регионов, вошедших в состав РФ, и продвигается вглубь территории Украины, Путин сказал, что россияне и украинцы — это один народ. «И в этом смысле — вся Украина наша». Он также напомнил «старинное правило», которое гласит «там, где ступает нога русского солдата — то наше». «У нас нет задачи забрать Сумы, но в принципе я этого не исключаю. Мы это делаем, потому что они нам угрозу создают», — заявил Путин. По его словам, зона безопасности, уже созданная российской армией вдоль российско-украинской границы, в настоящее время составляет от 8 до 12 км.
Надим Котейш, ссылаясь на публикации в западных СМИ, обратился ко всем участникам дискуссии с вопросом, как они отнеслись к тому, что Россия показала себя ненадежным союзником, не оказав военную поддержку Ирану. «Это провокаторы, — заявил Путин, — но им это не поможет, они не добьются своих целей». Он отметил, что в Израиле проживает около 2 млн выходцев из РФ. «Мы всегда в новейшей истории учитываем этот факт», — подчеркнул он. Вместе с тем Россия поддерживает Иран и «ведёт военные операции с теми, кого считает противниками своих идей». «Это одни и те же силы, что в Иране, что в российском случае — там, где-то в тылу, за спиной», — сказал ВВП. По мнению президента, позиция, которую занимает Москва, наилучшим образом отвечает как интересам Тегерана, так и Тель-Авива. Иностранные гости сочли такой подход вполне разумным и ответственным. «Быть друзьями не значит, что страна должна отказаться от своих национальных интересов в пользу интересов другой страны», — заявил глава Индонезии. Он отметил, что все конфликты следует решать политико-дипломатическим путём и предложил заморозить противостояние России и Украины по корейскому сценарию.