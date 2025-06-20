Беларусь призвала спецдокладчика ООН отреагировать на гибель мигрантов на границах ЕС

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова к прагматичному диалогу с сопредельными странами по вопросам миграции. Об этом заявила постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лариса Бельская во время интерактивного диалога со специальным докладчиком по правам мигрантов в рамках 59-й сессии Совета ООН по правам человека, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.