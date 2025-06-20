Беларусь призвала спецдокладчика ООН отреагировать на гибель мигрантов на границах ЕС

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова к прагматичному диалогу с сопредельными странами по вопросам миграции. Об этом заявила постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лариса Бельская во время интерактивного диалога со специальным докладчиком по правам мигрантов в рамках 59-й сессии Совета ООН по правам человека, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.
Лариса Бельская отметила, что нерегулярная миграция сопряжена с рисками, которые усугубляются необоснованной милитаризацией границ и намеренным отходом от международных стандартов предоставления убежища. Беларусь сталкивается с последствиями такой политики для мигрантов на границах с Литвой, Латвией, Польшей.
«На белорусской территории регулярно фиксируются жертвы жестокого “пушбэка”, которые нуждаются в медицинской и иной помощи. Часто вследствие жестокого обращения мигранты становятся жертвами предотвратимых смертей. Так, за последние четыре года задокументировано более 80 случаев гибели мигрантов, вытесненных на территорию Беларуси, более 15 в этом году», — заявила дипломат.
Следственные органы Беларуси расследуют факты насилия и нарушения прав мигрантов, следовавших транзитом в Евросоюз. Показания пострадавших свидетельствуют, что в сопредельных государствах сформированы фильтрационные пункты, где задержанных лиц избивали, отнимали деньги и телефоны, а потом выталкивали на белорусскую территорию.
«Призываем вас держать в фокусе внимания и надлежащим образом реагировать на случаи гибели людей на границах ЕС и содействовать пресечению злоупотреблений и нарушений прав человека мигрантов», — сказала Лариса Бельская.
По ее словам, Беларусь заинтересована в сотрудничестве со специальным докладчиком и готова к прагматичному диалогу с сопредельными странами, в том числе для совместных расследований случаев гибели и исчезновений.
От выдачи военных преступников до глобального мирного диалога. Подробности об инициативах Беларуси в ООН.
«Рассчитываем, что наши соседи отойдут от конфронтации, проявят здравый смысл и политическую волю к восстановлению доверия и сотрудничества в сфере совместного управления границами», — резюмировала постоянный представитель Беларуси. -0-