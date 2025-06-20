Дональд Трамп требует специального прокурорского расследования выборов 2020 года

«Байден был совершенно некомпетентен, и выборы 2020 года были полностью сфальсифицированы», — написал он, отметив, что есть «масштабнейшие и убедительнейшие доказательства этого». По мнению Трампа, на этом основании должен быть назначен специальный прокурор, который все проверит. «Нельзя, чтобы такое опять происходило в Соединенных Штатах Америки!» — заявил он.
Трамп уже не впервые поднимает вопрос о якобы имевшей место фальсификации результатов выборов президента в 2020 году, хотя суды и Генеральная прокуратура не нашли никаких доказательств этому. Как сообщает AP, в Министерстве юстиции агентству отказали в комментариях по поводу требований Дональда Трампа.