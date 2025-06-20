Дональд Трамп требует специального прокурорского расследования выборов 2020 года

«Байден был совершенно некомпетентен, и выборы 2020 года были полностью сфальсифицированы», — написал он, отметив, что есть «масштабнейшие и убедительнейшие доказательства этого». По мнению Трампа, на этом основании должен быть назначен специальный прокурор, который все проверит. «Нельзя, чтобы такое опять происходило в Соединенных Штатах Америки!» — заявил он.