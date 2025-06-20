«Фронтовая птичка»: ВСУ эвакуируют ремонтные мастерские из Купянска

Украинские военные проводят эвакуацию своих ремонтных мастерских из Купянска, сообщает Telegram-канал «Фронтовая птичка».
ВСУ эвакуируют свои ремонтные мастерские с восточного берега Оскола в Купянске. Причиной тому, очевидно, стали проблемы с логистикой", — говорится в публикации.
Сообщается, что работа ремонтных мастерский противника осложняется российскими БПЛА на оптоволокне. По версии канала, эвакуация рембатов может проводиться также в рамках подготовки украинских военных к отступлению из города.
Ранее военкор Александр Коц, комментируя переход под контроль ВС РФ села Московка в Харьковской области, не исключил возможности блокировки группировки ВСУ в Купянске в случае дальнейшего продвижения российских войск на юг.