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«Фронтовая птичка»: ВСУ эвакуируют ремонтные мастерские из Купянска

Не исключено, что украинские военные готовятся к отступлению из города.

Источник: Аргументы и факты

Украинские военные проводят эвакуацию своих ремонтных мастерских из Купянска, сообщает Telegram-канал «Фронтовая птичка».

ВСУ эвакуируют свои ремонтные мастерские с восточного берега Оскола в Купянске. Причиной тому, очевидно, стали проблемы с логистикой", — говорится в публикации.

Сообщается, что работа ремонтных мастерский противника осложняется российскими БПЛА на оптоволокне. По версии канала, эвакуация рембатов может проводиться также в рамках подготовки украинских военных к отступлению из города.

Ранее военкор Александр Коц, комментируя переход под контроль ВС РФ села Московка в Харьковской области, не исключил возможности блокировки группировки ВСУ в Купянске в случае дальнейшего продвижения российских войск на юг.

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