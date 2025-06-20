Семерых журналистов-расследователей приговорили к серьезным тюремным срокам

К срокам до девяти лет колонии приговорили семерых журналистов-расследователей в Азербайджане. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Отмечается, что в числе тех, кто получил по девять лет колонии главред Abzas Media Ульви Гасанлы, а также главный редактор издания Севиндж Вагифгызы, журналист Хафиз Бабалы.
Журналистов признали виновными в ряде преступлений, в том числе контрабанде.
Волна преследования независимых журналистов в Азербайджане началась в 2023 году с задержания журналистов Abzas Media, многих обвиняли в госизмене.
Работа СМИ на иностранные гранты в стране считается преступлением. С начала года азербайджанские власти закрывают представительства иностранных изданий — от российских до британских и американских.
Ранее сообщалось, что участники группировки треш-блогеров, совершавшие нападения на граждан в Санкт-Петербурге в 2023 году, получили тюремные сроки от 3,5 до 5 лет. Лидер группы, Турал Мамедов, пытался избежать правосудия, укрывшись в Азербайджане, но был задержан и доставлен в Петербург.