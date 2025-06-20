Семерых журналистов-расследователей приговорили к серьезным тюремным срокам

Ранее сообщалось, что участники группировки треш-блогеров, совершавшие нападения на граждан в Санкт-Петербурге в 2023 году, получили тюремные сроки от 3,5 до 5 лет. Лидер группы, Турал Мамедов, пытался избежать правосудия, укрывшись в Азербайджане, но был задержан и доставлен в Петербург.