Израильско-иранский кризис: ключевые заявления Путина на ПМЭФ-2025

Глава государства подчеркнул, что здесь точно можно найти приемлемые решения как для одной, так и для другой страны. И страны Глобального Юга, и тем более страны региона могут в положительном смысле повлиять на этот процесс, на поиск этого решения. На его взгляд, такое решение существует.