Израильско-иранский кризис: ключевые заявления Путина на ПМЭФ-2025

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает контакты как с Израилем, так и с Ираном и представила этим странам свое видение возможных решений конфликта. По его словам, Россия не стремится к посредничеству, а лишь предлагает идеи.
Он отметил, что отношения России и Ирана дружеские, РФ всегда выполняет свои обязательства. То же самое происходит и на российско-израильском треке.
Глава государства подчеркнул, что РФ последовательно выступает за обеспечение безопасности каждой страны без ущерба для другой. Он отметил, что Израиль, по сути, является «почти русскоговорящей страной», поскольку там проживает около двух миллионов выходцев из стран бывшего Советского Союза.
Президент сообщил, что российская сторона поставила вопрос обеспечения безопасности своих специалистов на иранском ядерном объекте как перед премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, так и перед президентом США Дональдом Трампом. По его словам, оба лидера согласились с этой необходимостью и поддержали законные требования Москвы.
Президент также обратил внимание на то, что Москва продолжает работу на АЭС «Бушер» и реализует контракты на строительство новых реакторов, несмотря на всю сложность ситуации вокруг Ирана. Россия выполняет свои функции в Иране, исходя из своих представлений о праве Ирана на мирный атом, и исходя из того, что она действует абсолютно в рамках международных норм.
Путин добавил, что угрозы ядерным объектам в Иране требуют от России участия в поиске мирных решений. Он подчеркнул, что та позиция, которую занимает Россия, в том числе в рамках ООН, — она соответствует как интересам Ирана, так и интересам Израиля.
Путин выразил надежду, что угрозы в адрес духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи останутся на уровне риторики. Он напомнил, что Россия поддерживает Тегеран в защите его законных интересов, включая право на развитие мирного атома.
Отдельно президент заявил, что попытки представить Россию как ненадежного союзника исходят от провокаторов, стремящихся дестабилизировать ситуацию. Он заверил, что такие действия не приведут к успеху, поскольку украинский конфликт и конфликт между Израилем и Ираном — совершенно разные конфликты.
Путин отметил, что текущая ситуация на Ближнем Востоке привела к определенному росту цен на нефть. Однако, по оценкам российских экспертов, рост стоимости барреля оказался умеренным и стабилизировался на уровне около 75 долларов.
Глава государства подчеркнул, что здесь точно можно найти приемлемые решения как для одной, так и для другой страны. И страны Глобального Юга, и тем более страны региона могут в положительном смысле повлиять на этот процесс, на поиск этого решения. На его взгляд, такое решение существует.