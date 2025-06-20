Путин: сброс «грязной бомбы» на РФ станет последней ошибкой Украины

Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, Путин заявил, что Россию беспокоят атаки Израиля на объекты атомной отрасли Ирана и их последствия. По его словам, Россия поддерживает Тегеран в борьбе за его законные интересы, в частности, в сфере мирного атома. Однако он усомнился, что РФ следует вступить в боевые действия против Израиля на стороне Ирана. «У нас и так идут боевые операции с теми, которых мы считаем противниками тех идей, которые мы защищаем», — пояснил российский лидер.