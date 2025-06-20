Министр обороны Италии заявил, что НАТО теряет смысл без связи с глобальным Югом

Ранее, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), президент России Владимир Путин отметил, что НАТО, несмотря на обещания не расширяться на восток, осуществило шесть волн такого расширения. Он подчеркнул, что безопасность одного государства не должна достигаться за счёт ущемления безопасности другого. По его словам, начиная с 90-х годов, альянс неоднократно заверял, что расширение на восток исключено, однако впоследствии произошло пять, а затем и шесть волн расширения НАТО.