Министр обороны Италии заявил, что НАТО теряет смысл без связи с глобальным Югом

«У НАТО больше нет причин существовать. Когда-то центром мира был Атлантический океан, теперь это весь мир», — заявил итальянский министр на полях публичного мероприятия в Падуе.
Крозетто добавил, что раньше основными игроками были «США и Европа», а теперь необходимо взаимодействовать с остальным миром.
«Если НАТО была рождена, чтобы обеспечивать мир и взаимную оборону, она должна стать организацией, которая берёт на себя эту задачу, общаясь с Глобальным Югом и становясь чем-то принципиально иным, иначе мы не достигнем цели обеспечения безопасности в рамках правил, которые применимы ко всем», — сказал Крозетто.
Ранее, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), президент России Владимир Путин отметил, что НАТО, несмотря на обещания не расширяться на восток, осуществило шесть волн такого расширения. Он подчеркнул, что безопасность одного государства не должна достигаться за счёт ущемления безопасности другого. По его словам, начиная с 90-х годов, альянс неоднократно заверял, что расширение на восток исключено, однако впоследствии произошло пять, а затем и шесть волн расширения НАТО.